Che Ci Faccio Qui riparte lunedì 22 marzo, le anticipazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Che Ci Faccio Qui su Rai 3 con Domenico Iannacone in seconda serata, il tema della puntata di lunedì 22 marzo Torna da lunedì 22 marzo alle 23:15 su Rai 3 in seconda serata il lunedì sera dopo PresaDiretta, Che Ci Faccio Qui il programma di Domenico Iannacone che racconta storie diverse, potenti che lasciano il segno, con la quarta e ultima stagione. Queste nuove puntate, quattro in tutto, porteranno storie collettive e individuali in cui l’elemento del corpo ritorna continuamente, fragile e potente. I protagonisti di questa stagione sono visionari, uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Persone che in solitudine, talvolta in ristrettezze, sono state capaci di tracciare nuovi sentieri, scovando ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 22 marzo 2021) Che CiQui su Rai 3 con Domenico Iannacone in seconda serata, il tema della puntata di22Torna da22alle 23:15 su Rai 3 in seconda serata ilsera dopo PresaDiretta, Che CiQui il programma di Domenico Iannacone che racconta storie diverse, potenti che lasciano il segno, con la quarta e ultima stagione. Queste nuove puntate, quattro in tutto, porteranno storie collettive e individuali in cui l’elemento del corpo ritorna continuamente, fragile e potente. I protagonisti di questa stagione sono visionari, uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Persone che in solitudine, talvolta in ristrettezze, sono state capaci di tracciare nuovi sentieri, scovando ...

Advertising

vladiluxuria : Non sono nata donna e non faccio uso di assorbenti ma ho accettato di contribuire contro l’IVA al 22% su un prodott… - GiusyVersace : Ogg ho trovato questa foto scattata 2 anni fa con amici de @LocandaGirasoli Se tutti noi lavorassimo per creare una… - RobertoBurioni : @Gio_Ioannisci Mai usato gobbo. Sono un professore sono 25 anni che faccio lezione ogni mattina! - fragian7 : Che bello quando facevamo le 6 perché i nostri litigavano, almeno un motivo c'era... adesso faccio le 6 per abitudi… - PatriziaAlessa2 : RT @vladiluxuria: Non sono nata donna e non faccio uso di assorbenti ma ho accettato di contribuire contro l’IVA al 22% su un prodotto esse… -