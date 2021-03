Cervone: ”I portieri sono Meret e Ospina. Non quello che ha la Roma” (Di lunedì 22 marzo 2021) Cervone: “Meret mi piace, lo seguivo dai tempi della primavera dell’Udinese, magari avere un portiere così a Roma” Giovanni Cervone, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, sul Napoli, la Roma, Meret ed Ospina. Queste le sue parole riguradnti il portiere della Roma che -a suo parere- fa danni da un anno e mezzo: “La Roma ieri se avesse avuto un portiere, non avrebbe preso due gol. Non ho mai parlato male dei portieri e capisco i problemi, perché l’ho fatto. Si può avere qualche problema ma il portiere della Roma è da un anno e mezzo che fa danni. Mi rifiuto di pensare che Mirante sia peggio di Pau Lopez. I ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 22 marzo 2021): “mi piace, lo seguivo dai tempi della primavera dell’Udinese, magari avere un portiere così a” Giovanni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, sul Napoli, laed. Queste le sue parole riguradnti il portiere dellache -a suo parere- fa danni da un anno e mezzo: “Laieri se avesse avuto un portiere, non avrebbe preso due gol. Non ho mai parlato male deie capisco i problemi, perché l’ho fatto. Si può avere qualche problema ma il portiere dellaè da un anno e mezzo che fa danni. Mi rifiuto di pensare che Mirante sia peggio di Pau Lopez. I ...

