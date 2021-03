Catania, Manneh convocato dal Gambia salta la Cavese (Di lunedì 22 marzo 2021) Kalifa Manneh è stato convocato dal selezionatore del Gambia, Tom Sainfiet, in vista delle gare decisive per l'accesso alla fase finale della Coppa d'Africa: gli "Scorpioni" scenderanno in campo giovedì 25 marzo tra le mura amiche, sfidando l'Angola, e lunedì 29 a Kinshasa per affrontare la nazionale della Repubblica Democratica del Congo. L'attaccante rossazzurro rientrerà in sede mercoledì 31 marzo. Scontato che contro la Cavese non ci sarà. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) Kalifaè statodal selezionatore del, Tom Sainfiet, in vista delle gare decisive per l'accesso alla fase finale della Coppa d'Africa: gli "Scorpioni" scenderanno in campo giovedì 25 marzo tra le mura amiche, sfidando l'Angola, e lunedì 29 a Kinshasa per affrontare la nazionale della Repubblica Democratica del Congo. L'attaccante rossazzurro rientrerà in sede mercoledì 31 marzo. Scontato che contro lanon ci sarà. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Catania, Manneh convocato dal Gambia salta Cavese - - SportSicilia : #Catania Manneh convocato nella nazionale del Gambia per le qualificazioni alla fase finale della Coppa d'Africa (2… - Catania : ???? Il Gambia in campo per le qualificazioni alla fase finale della Coppa d'Africa: convocato Manneh… - news_catania : #Catania - #Manneh indisponibile contro la #Cavese - news_catania : Top e Flop – Russotto da applausi, Manneh cambia l’inerzia. Male Maldonado e Giosa -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Manneh Gari...Baldini! Tuttavia, il Catania non dà mai l'impressione di andare in apnea come altre volte e, in specie grazie agli innesti di Welbeck per Izco e Manneh per lo stanco Russotto, si rende spesso pericoloso in ...

Tabù maledetto per l'Avellino, a Catania stop della corsa: 3 - 1 CATANIA (4 - 3 - 3) : Martinez; Calapai, Claiton, Giosa (38' st Sales), Pinto; Izco (11' st Welbeck), Maldonado (22' st Rosaia), Dall'Oglio; Russotto (11' st Manneh), Sarao, Piccolo (22' st Albertini)...

MANNEH: il gambiano convocato in Nazionale, salta Cavese-Catania Tutto Calcio Catania Manneh salta la Cavese Kalifa Manneh va in nazionale. L’esterno d’attacco rossazzurro è stato convocato dal selezionatore del Gambia, Tom Sainfiet, per le gare di qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa. Gli “S ...

Calcio, serie c: Il sogno serie B si ferma a Catania Catania- Una battuta di arresto che costa definitivamente la speranza di promozione diretta ai lupi, quella subita ieri pomeriggio dai Lupi di Mr. Braglia, che a distanza di 14 giorni dallo scontro di ...

