Castori | “Il rinnovo? E’ prematuro | centriamo prima il nostro obiettivo”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Marco De Martino Fabrizioè di ottimo umore dopo il ritorno al successo all’Arechi, dopo due mesi e quattro pareggi consecutivi, da parte della Salernitana che ha superato un Brescia dato in gran salute: “E’ stata una partita giocata molto bene dalla squadra, una delle nostre migliori prestazioni. Il campionato sta per finire –ha spiegato- mancano otto partite alla fine e questo mi lascia ben sperare per questo sprint finale visto che migliora di partita in partita sia dal punto di vista fisico che mentale. Ho una squadra in forma, stiamo arrivando al momento cruciale del torneo in cui ci si gioca l’. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista –ha aggiunto il trainer granata- mentalmente, tatticamente e ci proponiamo per questo sprint finale. A Lecce sarà durissima ma siamo lì anche noi e siamo più che mai ...