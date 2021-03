Carfagna | ' 2 800 assunzioni al Sud nella Pubblica amministrazione'

(Di lunedì 22 marzo 2021) Per utilizzare al meglio le risorse in arrivo per il Sud Italia, 'si possono rafforzare le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno. Proprio per questo con il ministro Brunetta abbiamo dato impulso ...

...legge di bilancio che prevede l'assunzione di 2.profili all'interno delle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno'. Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara..., rispettivamente Ministro per la Pubblica Amministrazione e Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, al termine di un incontro interministeriale. ' La procedura per assumere 2....Per utilizzare al meglio le risorse in arrivo per il Sud Italia, "si possono rafforzare le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno. Proprio per questo con il ministro Brunetta abbiamo dato impulso a ...Nuove assunzioni in arrivo al Sud per 2800 tecnici, per lo sviluppo dei progetti finanziati dal Recovery Fund. Bandi il 25 marzo. LeggiOggi ...