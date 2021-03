Capello contro le wags: “Ci sono delle mogli sui social che possono influenzare…” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il calcio moderno deve vedersela con alcuni fattori per nulla marginali. Lo ha ricordato anche Fabio Capello, in collegamento con Sky Club ieri sera. Dai social alle wags: per un allenatore mantenere alta la concentrazione dei propri giocatori è sempre più complicato.Le parole di Fabio Capello“La comunicazione dentro e fuori dal campo fa la differenza per un allenatore perché ti fa avere un buon rapporto con i calciatori. Inoltre si trasmette fiducia così. Un allenatore deve avere leadership perché i calciatori ti guardano, ti studiano, osservano come ti comporti. Con i social è molto più difficile la gestione del giocatore, della squadra. E’ tutto diverso. Ci sono anche delle mogli che sono sui social e ... Leggi su golssip (Di lunedì 22 marzo 2021) Il calcio moderno deve vedersela con alcuni fattori per nulla marginali. Lo ha ricordato anche Fabio, in collegamento con Sky Club ieri sera. Daialle: per un allenatore mantenere alta la concentrazione dei propri giocatori è sempre più complicato.Le parole di Fabio“La comunicazione dentro e fuori dal campo fa la differenza per un allenatore perché ti fa avere un buon rapporto con i calciatori. Inoltre si trasmette fiducia così. Un allenatore deve avere leadership perché i calciatori ti guardano, ti studiano, osservano come ti comporti. Con iè molto più difficile la gestione del giocatore, della squadra. E’ tutto diverso. Cianchechesuie ...

