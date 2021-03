Caos vaccini: le opposizioni unite chiedono un Consiglio regionale urgente (Di lunedì 22 marzo 2021) I gruppi consiliari di minoranza in Regione Lombardia hanno scritto una lettera formale al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi per chiedere, con urgenza, la convocazione di una seduta di Consiglio per martedì, giorno in cui non ci sarebbe dovuto essere alcun appuntamento d’Aula, o al più tardi in settimana. Le opposizioni commentano l’iniziativa: “In Lombardia regna il Caos sulla gestione dei vaccini. Stiamo chiedendo risposte chiare e precise circa gli avvenimenti di queste ore e troviamo assolutamente inaccettabile che la Vicepresidente della Regione più importante d’Italia comunichi con i cittadini attraverso canali non ufficiali, soprattutto dopo le voci di queste ore circa un cambio di vertici in Aria Spa. Inoltre, troviamo più che opportuno chiedere all’Assessore ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) I gruppi consiliari di minoranza in Regione Lombardia hanno scritto una lettera formale al presidente delAlessandro Fermi per chiedere, con urgenza, la convocazione di una seduta diper martedì, giorno in cui non ci sarebbe dovuto essere alcun appuntamento d’Aula, o al più tardi in settimana. Lecommentano l’iniziativa: “In Lombardia regna ilsulla gestione dei. Stiamo chiedendo risposte chiare e precise circa gli avvenimenti di queste ore e troviamo assolutamente inaccettabile che la Vicepresidente della Regione più importante d’Italia comunichi con i cittadini attraverso canali non ufficiali, soprattutto dopo le voci di queste ore circa un cambio di vertici in Aria Spa. Inoltre, troviamo più che opportuno chiedere all’Assessore ...

