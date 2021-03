Caos vaccini in Lombardia, Fontana usa la linea dura e cambia tutto: azzerati i vertici di Aria (Di lunedì 22 marzo 2021) Aria finisce “commissAriata” per il Caos vaccini in Lombardia. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha azzerato il cda della società sotto accusa per i disagi che si sono verificati, in particolare a Cremona, nella campagna vaccinale. Da quanto apprende l’Adnkronos, Aria sarà affidata a un amministratore unico. È stato invece confermato il direttore generale Lorenzo Gubian, in carica da pochi mesi. Salvini a Fontana: «Mi aspetto un segnale di cambiamento» Proprio in mattinata sui disservizi registrati sulla somministrazione dei vaccini è intervenuto Matteo Salvini. «Ho sentito sia Fontana, che Moratti che Bertolaso. Mi aspetto un bel segnale di cambiamento positivo». E poi su ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)finisce “commissta” per ilin. Il presidente della Regione Attilioha azzerato il cda della società sotto accusa per i disagi che si sono verificati, in particolare a Cremona, nella campagna vaccinale. Da quanto apprende l’Adnkronos,sarà affidata a un amministratore unico. È stato invece confermato il direttore generale Lorenzo Gubian, in carica da pochi mesi. Salvini a: «Mi aspetto un segnale dimento» Proprio in mattinata sui disservizi registrati sulla somministrazione deiè intervenuto Matteo Salvini. «Ho sentito sia, che Moratti che Bertolaso. Mi aspetto un bel segnale dimento positivo». E poi su ...

