Caos vaccini in Lombardia, Fontana: “Ho chiesto ai vertici di Aria di fare un passo indietro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Caos vaccini in Lombardia, la conferenza stampa di Fontana È sempre più Caos in Lombardia per i vaccini anti-Covid: dopo i disagi accusati nel corso della campagna, i vertici di Aria, la società della Regione finita sotto accusa per i numerosi problemi riscontrati nelle prenotazioni, sono stati azzerati dal governatore Attilio Fontana, il quale ha motivato la sua decisione in una conferenza stampa che si è tenuta nella tarda mattinata di lunedì 22 marzo. Di seguito le parole del presidente della Regione Lombardia. vaccini Lombardia, le parole di Fontana Ho chiesto ai membri del cda di Aria di fare un ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)in, la conferenza stampa diÈ sempre piùinper ianti-Covid: dopo i disagi accusati nel corso della campagna, idi, la società della Regione finita sotto accusa per i numerosi problemi riscontrati nelle prenotazioni, sono stati azzerati dal governatore Attilio, il quale ha motivato la sua decisione in una conferenza stampa che si è tenuta nella tarda mattinata di lunedì 22 marzo. Di seguito le parole del presidente della Regione, le parole diHoai membri del cda didiun ...

Advertising

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, Moratti accusa la società Aria e chiede “cambio drastico”. Ma dopo tre giorni di caos, la Region… - Alessio_Ram : RT @marcocappato: Sul caos vaccini #Lombardia, #Moratti tratta da 'incapaci' la società regionale ARIA. Nel 2017 mi candidai a Amministrat… - cocchi2a : RT @DaniloToninelli: Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo st… -