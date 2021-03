Caos vaccini, il sindaco di Cremona: «Una situazione paradossale che dura da settimane. Anziani mandati persino a 90 km di distanza» – L’intervista (Di lunedì 22 marzo 2021) «Il “buco” di sabato, quando mancavano all’appello 500 persone da vaccinare all’hub di Cremona, è stato eclatante. Questo è sinonimo di una gestione sbagliata, inefficiente, come dicono gli stessi Moratti e Bertolaso. Quanto accaduto è davvero paradossale, c’è stata inefficienza e mancanza di programmazione. Peraltro stiamo parlando di un problema esploso nel fine settimana ma che in realtà ci portiamo dietro da tempo, dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid. Da settimane, insomma». A parlare è Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, che in questo weekend, insieme ai medici e ai volontari del suo comune, ha dovuto fare il lavoro che Aria, la società che si occupa delle prenotazioni per i vaccini della Regione Lombardia (e sulla quale oggi si è abbattuta una vera e propria ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) «Il “buco” di sabato, quando mancavano all’appello 500 persone da vaccinare all’hub di, è stato eclatante. Questo è sinonimo di una gestione sbagliata, inefficiente, come dicono gli stessi Moratti e Bertolaso. Quanto accaduto è davvero, c’è stata inefficienza e mancanza di programmazione. Peraltro stiamo parlando di un problema esploso nel fine settimana ma che in realtà ci portiamo dietro da tempo, dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid. Da, insomma». A parlare è Gianluca Galimberti,di, che in questo weekend, insieme ai medici e ai volontari del suo comune, ha dovuto fare il lavoro che Aria, la società che si occupa delle prenotazioni per idella Regione Lombardia (e sulla quale oggi si è abbattuta una vera e propria ...

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, Moratti accusa la società Aria e chiede “cambio drastico”. Ma dopo tre giorni di caos, la Region… - petergomezblog : Caos vaccini Lombardia, Majorino (Pd): “Per la Moratti è una vergogna quello che ha fatto lei”. Buffagni (M5s): “Sc… - _marlene1265 : RT @paolocristallo: I genitori ed il suocero di #Morra non ci sono più, la suocera è stata vaccinata 15 giorni fa. La disinformazione serve… - RobertaDowney7 : RT @paolocristallo: I genitori ed il suocero di #Morra non ci sono più, la suocera è stata vaccinata 15 giorni fa. La disinformazione serve… -