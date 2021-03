Caos prenotazioni vaccini, Lombardia flop. Si cambia “Aria” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’organizzazione della campagna vaccinale è una macchina decisamente complessa che si è presto trasformata in una battaglia anche politica che per ora il Lazio vince a mani basse con la Lombardia costretta ad ammettere il flop e correre in tempi record ai ripari. Sotto accusa, l’ennesimo malfunzionamento del meccanismo di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid. IL PASTICCIO DI CREMONA – Ancora in tilt, a distanza di pochi giorni, il sistema messo in campo da Aria, l’ azienda che gestisce i servizi informatici per la Regione che non è riuscita a recapitare le convocazioni agli anziani in attesa. Dopo il blackout di sabato che aveva fermato più di duemila sms di prenotazione per over 80 anni lombardi, è arrivato anche il bis di Cremona che, però, è costato carissimo. Decisamente amaro, alla fine, il bilancio di giornata: 500 persone attese, 80 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) L’organizzazione della campagna vaccinale è una macchina decisamente complessa che si è presto trasformata in una battaglia anche politica che per ora il Lazio vince a mani basse con lacostretta ad ammettere ile correre in tempi record ai ripari. Sotto accusa, l’ennesimo malfunzionamento del meccanismo di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid. IL PASTICCIO DI CREMONA – Ancora in tilt, a distanza di pochi giorni, il sistema messo in campo da Aria, l’ azienda che gestisce i servizi informatici per la Regione che non è riuscita a recapitare le convocazioni agli anziani in attesa. Dopo il blackout di sabato che aveva fermato più di duemila sms di prenotazione per over 80 anni lombardi, è arrivato anche il bis di Cremona che, però, è costato carissimo. Decisamente amaro, alla fine, il bilancio di giornata: 500 persone attese, 80 ...

andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - Corriere : AstraZeneca, a Torino 30% di disdette. Caos sms in Lombardia: in centinaia non si presentano - SkyTG24 : Caos vaccini in Lombardia, cosa non ha funzionato nel sistema prenotazioni - Yogaolic : #Como Caos prenotazioni a Como e Monza - rebeccalandi88 : Vaccino Cremona, caos nelle prenotazioni nel weekend: Fontana rimuove i vertici di Aria spa -