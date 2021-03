Caos prenotazioni vaccini, Fontana cambia i vertici di Aria: azzerato il Cda (Di lunedì 22 marzo 2021) IT (Centro Veneto di Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale). Ha coordinato diversi ed importanti progetti di digitalizzazione dei processi, con esperienze significative sia nelle fasi di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) IT (Centro Veneto di Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale). Ha coordinato diversi ed importanti progetti di digitalizzazione dei processi, con esperienze significative sia nelle fasi di ...

Advertising

andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - Corriere : AstraZeneca, a Torino 30% di disdette. Caos sms in Lombardia: in centinaia non si presentano - SkyTG24 : Caos vaccini in Lombardia, cosa non ha funzionato nel sistema prenotazioni - IulianaAdriana3 : RT @Camillamariani4: Le vaccinazioni in Lombardia andate deserte, per il caos prenotazioni della piattaforma, dice la Moratti, non perché l… - News24_it : Caos vaccini Lombardia, dopo tre giorni di silenzi Fontana azzera i vertici della società Aria che gestisce… - Il F… -