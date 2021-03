Canottaggio, ecco gli altri 15 azzurri convocati per il Collegiale pre-Europeo (Di lunedì 22 marzo 2021) La direzione tecnica di Canottaggio, al termine delle competizioni del 1° Meeting Nazionale COOP, ha comunicato i nominativi degli atleti che sono stati convocati per unirsi al Gruppo Olimpico per il raduno valutativo in svolgimento da ieri a Varese fino al 6 aprile prossimo. Gli atleti saranno complessivamente 15, 11 Senior e 4 Pesi Leggeri, che andranno a rinforzare la squadra azzurra nell’ultimo Collegiale preparatorio in vista dell’Europeo assoluto portando così a 54 (46 Senior e 8 Pesi Leggeri) il numero complessivo degli atleti presenti nel Collegiale. ecco l’elenco dei 15 nuovi atleti convocati dal direttore tecnico Francesco Cattaneo. Senior maschili e femminili: Benedetta Faravelli (Carabinieri-SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salo’), Gennaro ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) La direzione tecnica di, al termine delle competizioni del 1° Meeting Nazionale COOP, ha comunicato i nominativi degli atleti che sono statiper unirsi al Gruppo Olimpico per il raduno valutativo in svolgimento da ieri a Varese fino al 6 aprile prossimo. Gli atleti saranno complessivamente 15, 11 Senior e 4 Pesi Leggeri, che andranno a rinforzare la squadra azzurra nell’ultimopreparatorio in vista dell’assoluto portando così a 54 (46 Senior e 8 Pesi Leggeri) il numero complessivo degli atleti presenti nell’elenco dei 15 nuovi atletidal direttore tecnico Francesco Cattaneo. Senior maschili e femminili: Benedetta Faravelli (Carabinieri-SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salo’), Gennaro ...

