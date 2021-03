Canone Rai ridotto, arriva lo sconto: ecco a chi spetta il bonus del decreto Sostegni (Di lunedì 22 marzo 2021) L'agevolazione prevista dal dl approvato dal governo per i cosiddetti 'canoni speciali'. Chi ha già pagato avrà un 30% di credito ... Leggi su today (Di lunedì 22 marzo 2021) L'agevolazione prevista dal dl approvato dal governo per i cosiddetti 'canoni speciali'. Chi ha già pagato avrà un 30% di credito ...

Advertising

massimogara : La norma sul canone #Rai x gli esercizi pubblici sarà sistemata in conversione. Come da accordi. - matteosalvinimi : ??Cancellazione del pagamento del Canone Rai per bar, ristoranti, alberghi e pubblici esercizi. Non è la soluzione… - LegaSalvini : ?? CANONE RAI ELIMINATO PER ESERCIZI PUBBLICI, BAR, ALBERGHI E RISTORANTI #dalleparoleaifatti - AgostinoTuzzoli : RT @valeriosaitta1: @Gianmar26145917 Dopo le stupidaggini fatte già in così poco tempo dall'amministrazione Biden come fa #Fazio ad invitar… - adrianobusolin : RT @valeriosaitta1: @Gianmar26145917 Dopo le stupidaggini fatte già in così poco tempo dall'amministrazione Biden come fa #Fazio ad invitar… -