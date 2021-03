Cannoletta nel mirino e Insinna gongola L' Eredità | una vincita mostruosa | basta una parola | quanti soldi intasca la campionessa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) “E se noi avessimo unamigliore della tua?”, ha chiesto FlavioallaMartina, insinuando il dubbio che potesse aver fallito l'assalto ai 115mila euro in palio alla ghigliottina. A L'è andata in onda un'altra puntata dall'altissima intensità e dal finale clamoroso: laè infatti riuscita a dare la risposta esatta, arrivando così a quasi 160mila euro vinti grazie al gioco di Rai1. Anche stasera, lunedì 22 marzo, Martina ha dato prova di grandissima bravura e anche di un pizzico di fortuna, dato che è riuscita a dimezzare il montepremi una sola volta, conservando quindi 115mila euro che sono una cifra molto più alta della media per la quale si gioca alla ghigliottina. Poi laha esibito tutto il suo talento: le sono ...