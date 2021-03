Cancro: una nuova ricerca studia il metabolismo delle cellule (Di lunedì 22 marzo 2021) I tumori non sono fatti solo di cellule tumorali. Infatti, man mano che crescono, sviluppano un intero ecosistema cellulare dentro e intorno a loro. Questo “microambiente tumorale” è costituito da più tipi di cellule, comprese le cellule del sistema immunitario, come i linfociti T e i neutrofili. Il microambiente tumorale ha attirato molto interesse da parte dei ricercatori oncologici, che sono costantemente alla ricerca di potenziali obiettivi terapeutici. Quando si tratta delle cellule immunitarie, la maggior parte delle ricerche si concentra sui linfociti T, che sono diventati obiettivi primari dell’immunoterapia oncologica. Ma c’è un altro tipo di cellula immunitaria nel microambiente tumorale la cui importanza nello sviluppo del ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 marzo 2021) I tumori non sono fatti solo ditumorali. Infatti, man mano che crescono, sviluppano un intero ecosistema cellulare dentro e intorno a loro. Questo “microambiente tumorale” è costituito da più tipi di, comprese ledel sistema immunitario, come i linfociti T e i neutrofili. Il microambiente tumorale ha attirato molto interesse da parte deitori oncologici, che sono costantemente alladi potenziali obiettivi terapeutici. Quando si trattaimmunitarie, la maggior partericerche si concentra sui linfociti T, che sono diventati obiettivi primari dell’immunoterapia oncologica. Ma c’è un altro tipo di cellula immunitaria nel microambiente tumorale la cui importanza nello sviluppo del ...

Advertising

fattoquotidiano : 'HO UN TUMORE, IL COVID E NON POSSO CURARMI' - Se mi rompo una gamba posso andare a farmi curare al pronto soccorso… - QuotidianPost : Cancro: una nuova ricerca studia il metabolismo delle cellule - MassiAny : @micheledalai 'Quella tizia, Marla Singer, non aveva il cancro ai testicoli. Era una bugiarda, non aveva neanche l’ombra di una malattia.' - SplendorSolis00 : RT @SplendorSolis00: Fatemi capire: chiudono lo stabilimento di Taranto perché fa venire il cancro e poi in massa vanno a vaccinarsi con un… - cancro_esaurita : RT @anailimeee: *Tommaso pubblica una stories* Il #tzvip: -