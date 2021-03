CANADA – PERDE PATRIA POTESTÀ PER “NEGAZIONISMO” COVID – LA SENTENZA CREA UN MOSTRUOSO PRECEDENTE (Di lunedì 22 marzo 2021) LA STORIA: Il cosiddetto “NEGAZIONISMO COVID” è stato il fattore decisivo in un recente caso in cui un giudice ha negato i diritti di custodia di un padre a causa delle sue idee sul COVID che ritiene essere una bufala. LE IMPLICAZIONI: Ciò costituisce un PRECEDENTE giurisprudenziale in CANADA e ha gravi implicazioni per i proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) LA STORIA: Il cosiddetto “” è stato il fattore decisivo in un recente caso in cui un giudice ha negato i diritti di custodia di un padre a causa delle sue idee sulche ritiene essere una bufala. LE IMPLICAZIONI: Ciò costituisce ungiurisprudenziale ine ha gravi implicazioni per i proviene da Database Italia.

