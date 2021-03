Campania in zona rossa, controlli a tappeto delle fiamme gialle tra Napoli e provincia (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli tra venerdì e domenica ha controllato tra il capoluogo e la provincia 1500 persone e attività commerciali, 101 le sanzioni complessive, non solo “anticovid” ma anche, in particolare, per contrabbando di sigarette e gioco d’azzardo. I controlli hanno riguardato soprattutto Napoli città, a seguito delle decisioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Comandole della Guardia di Finanza ditra venerdì e domenica ha controllato tra il capoluogo e la1500 persone e attività commerciali, 101 le sanzioni complessive, non solo “anticovid” ma anche, in particolare, per contrabbando di sigarette e gioco d’azzardo. Ihanno riguardato soprattuttocittà, a seguitodecisioni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

