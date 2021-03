Advertising

ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA, 1313 I POSITIVI DI OGGI - - napolista : Campania, 1313 positivi su poco più di 10mila tamponi. Il tasso è al 12,3% Si contano altri 43 morti, di cui 22 ne… - laccio : #Campania bollettino di oggi 22 Marzo 2021: + 1313 Positivi + 43 decessi - 2 TER int + 7 ricoveri 12,3 %indice d… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 1313

L'Occhio

... Lombardia eancora in zona rossa. Segue immediatamente dopo la provincia di Torino , con ... La settimana scorsa erano statiIn lieve risalita la curva dei contagi in. Sono 1.616 (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi positivi ... dai 1290 di ieri aidi oggi.NAPOLI – Come oramai consuetudine i dati del lunedì in Campania sono nettamente inferiore a quelli infrasettimanali e parlano di un aumento della curva d’incidenza al 12.30%. Un dato da prendere con l ...Contagi Campania 22 marzo 2021. Calano leggermente i contagi ma aumentano i posti in terapia intensiva. Ecco il bollettino di oggi ...