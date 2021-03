Campagna vaccinale, la svolta: gli operatori che potranno effettuare le somministrazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Con il decreto Sostegni la Campagna vaccinale arriva ad un punto di svolta: ecco quali operatori sanitari potranno effettuare le somministrazioni. Cosa c’è da sapere a riguardo. La Campagna vaccinale sul punto di svoltaTra le varie misure e i finanziamenti contenuti all’interno del decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei ministri, particolare attenzione è data ovviamente alla sanità. Il decreto prevede, infatti, una serie di stanziamenti a favore di questo settore per un valore complessivo di 5 miliardi di euro. Destinati in buona parte alla Campagna vaccinale. In particolare 2,1 miliardi di euro saranno impiegati per l’acquisto dei vaccini, mentre 700 mila euro saranno usati per ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Con il decreto Sostegni laarriva ad un punto di: ecco qualisanitarile. Cosa c’è da sapere a riguardo. Lasul punto diTra le varie misure e i finanziamenti contenuti all’interno del decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei ministri, particolare attenzione è data ovviamente alla sanità. Il decreto prevede, infatti, una serie di stanziamenti a favore di questo settore per un valore complessivo di 5 miliardi di euro. Destinati in buona parte alla. In particolare 2,1 miliardi di euro saranno impiegati per l’acquisto dei vaccini, mentre 700 mila euro saranno usati per ...

Advertising

IlContiAndrea : #Sicilia. Mio padre si è prenotato sul sito per il vaccino, dopo 24 ore l’ha fatto. Organizzazione impeccabile e tu… - ilpost : La #RegioneLombardia ha incolpato dei continui problemi e disservizi delle #vaccinazioni la società ARIA, a cui LA… - antoguerrera : Numero di ricoverati per Covid in Italia, Francia e Regno Unito. A proposito dell'utilità dei lockdown e di una e… - rosybattaglia : RT @CristinaDaRold: [Thread] CAMPAGNA VACCINALE COVID19: il CAOS INFORMATIVO. Rifletto cercando di inquadrare i nodi della rete del caos. Q… - infoitinterno : Vaccini, Fontana chiedele dimissioni del Cda di Aria, l'azienda regionale che coordina la campagna vaccinale -