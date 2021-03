Campagna vaccinale anti-Covid, le dosi somministrate oggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 22 marzo 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-Covid dell’Asl di Avellino tot. 929 dosi di vaccino così suddivise: ? 324 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 95 presso il Centro vaccinale di Cervinara ? 94 presso il Centro vaccinale di Monteforte Irpino ? 102 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 73 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 69 presso il Centro vaccinale di Moschiano ? 109 presso il Centro vaccinale di Grottaminarda ? 63 presso residenze sanitarie Nuove convocazioni presso i centri vaccinali, la mappa in Irpinia L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di22 marzo 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 929di vaccino così suddivise: ? 324 presso il Centrodi Avellino ? 95 presso il Centrodi Cervinara ? 94 presso il Centrodi Monteforte Irpino ? 102 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 73 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 69 presso il Centrodi Moschiano ? 109 presso il Centrodi Grottaminarda ? 63 presso residenze sanitarie Nuove convocazioni presso i centri vaccinali, la mappa in Irpinia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

