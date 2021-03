Camorra | rimosso a Napoli murale in ricordo affiliato clan

Leggi su anteprima24

Continua, a, la rimozione die di altarini abusivi. Stamattina, secondo quanto rende noto la Prefettura di, l'amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell'ordine, ha provveduto alla rimozione di due manufatti abusivi: uns sito in Via Ianfolla nel quartiere di Piscinola, che commemora Vincenzo DialLo Russo, ucciso il 9 dicembre 2015 in un agguato di, e un "altarino" sito nel quartiere S. Ferdinando, in area dei Quartieri Spagnoli di interesse archeologico, che ricorda Gennaro Verrano ucciso il 30 novembre 2017 durante una lite.