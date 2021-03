Camera: capigruppo convocata il 31 marzo per calendario lavori (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - La Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 14, nella Sala della Regina, con il seguente ordine del giorno: a) predisposizione del programma dei lavori (aprile-giugno 2021); b) predisposizione del calendario dei lavori per il mese di aprile 2021. Lo si apprende dalla Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - La Conferenza dei presidenti di gruppo èper mercoledì 312021, alle ore 14, nella Sala della Regina, con il seguente ordine del giorno: a) predisposizione del programma dei(aprile-giugno 2021); b) predisposizione deldeiper il mese di aprile 2021. Lo si apprende dalladei deputati.

