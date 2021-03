Calusco | il ponte San Michele chiude nella notte tra martedì e mercoledì per lavori

(Di lunedì 22 marzo 2021) Chiusura totale al transito sulSantra23 e24 marzo: lo comunica la Provincia di Bergamo. L’ordinanza, pubblicata lunedì, prevede il divieto di percorrere la provinciale 166 in corrispondenza della struttura che unisced’Adda e la Bergamasca con Paderno d’Adda e la Provincia di Lecco. Una chiusura resa necessaria dall’attività di approvvigionamento materiali a servizio del cantiere operativo sull’arco rampante delsul fiume Adda, che richiede l’assenza di traffico veicolare. Il divieto di transito scatta alle ore 22 die termina alle 6 di: Rete Ferroviaria Italiana curerà la posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni ...

Advertising

provinciaBg : ?? SP 166 Ponte San Pietro - Calusco d'Adda Per lavori di realizzazione nuova struttura commerciale a #Carvico km 8+… -

Ultime Notizie dalla rete : Calusco ponte

Prima Lecco

... insieme ai sindaci di Gianluca Sala di Terno d'Isola, Marzio Zirafa diSan Pietro e Michele Pellegrini did' Adda, hanno scritto una lettera ai vertici di Trenord e a Regione Lombardia ......con cui viene imposta la chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza delSan Michele sul fiume Adda tra Paderno d'Adda ed'Adda. ...Il Ponte San Michele sarà chiuso al traffico tra le 22 di martedì 23 marzo e le 6 di mercoledì 24 marzo. A stabilirlo è un'ordinanza emessa poco fa dalla Provincia di Lecco, nella quale si specifica c ...