Calenda | priorità manutenzione strade e trasporti

Roma – "A Roma ci sono due grandi questioni: trasporti e decoro. Roma non ha alcuna nuova metro finanziata o progettata, e' l'unica grande citta' al mondo, e le metro attuali non hanno fatto in larga parte la revisione generale e rischiano di fermarsi. Poi la manutenzione stradale la vediamo, c'e' una situazione pericolosa." "Bisogna intervenire subito su Roma per rimettere a posto le cose che fanno esistere la citta' e poi pensare al futuro come grande motore di sviluppo: che sviluppo puoi avere se ci sono le buche in Centro?". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo a Rainews24.

Ultime Notizie dalla rete : Calenda priorità Roma, Calenda non cede: 'Sono candidato, il Pd decida' ... Calenda dice: "Io credo che Bertolaso credo possa essere un candidato forte, credo sia una persona capace. Per me per Roma le priorità sono i trasporti e il decoro, le metro attuali non hanno fatto ...

Draghi e le prospettive per una forza liberal democratica. L'analisi di Tivelli ... visto che Calenda è impegnato soprattutto nella sua candidatura a sindaco di Roma e tra gli ex ... il voto ai sedicenni e lo Ius Soli, che non mi sembrano esattamente le principali priorità ...

Governo Draghi, Cartabia alla Giustizia: priorità al civile, la prescrizione sarà il primo banco di prova Corriere della Sera ...dice: "Io credo che Bertolaso credo possa essere un candidato forte, credo sia una persona capace. Per me per Roma lesono i trasporti e il decoro, le metro attuali non hanno fatto ...... visto cheè impegnato soprattutto nella sua candidatura a sindaco di Roma e tra gli ex ... il voto ai sedicenni e lo Ius Soli, che non mi sembrano esattamente le principali...