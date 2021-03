Calciomercato Serie C, Fano: il nuovo allenatore è Tacchinardi (Di lunedì 22 marzo 2021) Fano - Dopo le dimissioni del tecnico Flavio Destro , il Fano ha annunciato il nome del nuovo allenatore: Alessio Tacchinardi . Questo il comunicato: "L'Alma Juventus Fano comunica di aver raggiunto l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021)- Dopo le dimissioni del tecnico Flavio Destro , ilha annunciato il nome del: Alessio. Questo il comunicato: "L'Alma Juventuscomunica di aver raggiunto l'...

Advertising

Daniele20052013 : Grifo può giocare in Italia: sirene dalla Serie A - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Fano: il nuovo allenatore è Tacchinardi: Dopo le dimissioni dell'allenatore Destro la societ… - sportli26181512 : Mertens è tornato 'Ciro il grande': con lui il Napoli è favorito per la corsa Champions: Due volte Mertens e sono 1… - BombeDiVlad : ??#Benevento, #Gaich, l’agente: “Speriamo che un giorno giochi in una big di #SerieA” ??Le sue parole #LBDV… - PeppeSantorsola : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B FROSINONE, ESONERATO ALESSANDRO NESTA DECISIONE PRESA DAL CLUB DOPO LO 0-3 CON IL LECCE ? #SkyCalciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Fano: il nuovo allenatore è Tacchinardi Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato Nazionale Dilettanti. La conferenza di presentazione si svolgerà martedì ...

Olbia - Como: dove vedere la diretta live e risultato ...ufficiali Pronostici Curiosità e statistiche Extra Area Tecnica Allenamenti e Medicina sportiva Dossier calcio Manuali Tecnici Tattica Storie di Campioni Video Sport Calcio Serie A Calciomercato ...

Serie A: la Juventus dice addio allo scudetto, a 16,00 Calciomercato.com Serie C, l'ex Juve Tacchinardi sulla panchina del Fano: ufficiale Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi ...

Cassano sul flop Juventus: “Cristiano Ronaldo è un tappo per Andrea Pirlo” In occasione dell’ultima diretta su Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato del momento no della Juventus reduce dal ko con il Benevento ...

Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e inD, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato Nazionale Dilettanti. La conferenza di presentazione si svolgerà martedì ......ufficiali Pronostici Curiosità e statistiche Extra Area Tecnica Allenamenti e Medicina sportiva Dossier calcio Manuali Tecnici Tattica Storie di Campioni Video Sport Calcio...Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi ...In occasione dell’ultima diretta su Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato del momento no della Juventus reduce dal ko con il Benevento ...