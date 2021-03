Calciomercato – Napoli, Zielinski seguito da tre top club europei (Di lunedì 22 marzo 2021) Napoli, Zielinski seguito da tre top club europei: si accende il mercato di giugno Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, si sta mettendo parecchio in luce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 marzo 2021)da tre top: si accende il mercato di giugno Piotr, centrocampista del, si sta mettendo parecchio in luce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : ??CALCIOMERCATO - NAPOLI, FAI ATTENZIONE: TRE TOP CLUB EUROPEI TI RUBANO IL FUORICLASSE!!! DE LAURENTIIS ALLERTATO… - BombeDiVlad : ?? #Napoli, primo incontro con gli intermediari di #KaioJorge ?? Arriva la valutazione del #Santos #LBDV… - sscalcionapoli1 : Colloqui informali con l'entourage di Fonseca: per lui il Napoli sarebbe una prima scelta #calciomercato - Mario02138454 : RT @cmdotcom: #Napoli mania: #Gattuso paga lo scotto dell'uomo del Sud, con #Pirlo non c'è paragone. #Milan ancora aiutato! - sportli26181512 : Napoli, incontro per Kaio Jorge: la valutazione del Santos: Il Napoli fa sul serio per Kaio Jorge. Come...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli, incontro per Kaio Jorge: la valutazione del Santos Commenta per primo Il Napoli fa sul serio per Kaio Jorge . Come scrive AreaNapoli.it , il club partenopeo ha incontrato, nel weekend, alcuni intermediari che rappresentano il giovane attaccante del Santos, valutato intorno ...

Calciomercato Juventus, via Pirlo: l'ex Inter in panchina! Il Napoli di Gattuso, che ha recuperato pedine importanti come Mertens ed Osimhen, potrebbe ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Napoli, il motivo della cessione di Koulibaly Calciomercato.com Covid e calcio, Costa: tifosi riammessi agli stadi con vaccini e tamponi prima dell'ingresso "Bisognerà condividere un metodo per l’ingresso nello stadio: vaccini, tamponi, prima dell’ingresso. Si può ipotizzare diverse soluzioni. Vedremo, l’importante - conclude Costa - è che sia un progetto ...

Agente Mario Rui: «Ha rinnovato, ma resta al Napoli a una condizione» Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del terzino portoghese del Napoli: le sue dichiarazioni Mario ... se la nuova guida tecnica avrà altre idee ...

Commenta per primo Ilfa sul serio per Kaio Jorge . Come scrive AreaNapoli.it , il club partenopeo ha incontrato, nel weekend, alcuni intermediari che rappresentano il giovane attaccante del Santos, valutato intorno ...Ildi Gattuso, che ha recuperato pedine importanti come Mertens ed Osimhen, potrebbe ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube."Bisognerà condividere un metodo per l’ingresso nello stadio: vaccini, tamponi, prima dell’ingresso. Si può ipotizzare diverse soluzioni. Vedremo, l’importante - conclude Costa - è che sia un progetto ...Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del terzino portoghese del Napoli: le sue dichiarazioni Mario ... se la nuova guida tecnica avrà altre idee ...