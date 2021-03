Calciomercato Milan – Vice Ibra: è sfida tra Vlahovic e Belotti | News (Di lunedì 22 marzo 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano al bomber da acquistare in estate. E' sfida tra Vlahovic e Belotti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Le ultime suldel: Maldini e Massara pensano al bomber da acquistare in estate. E'tra

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Psg, Kean ha convinto tutti: scatta l'operazione riscatto Un vero e proprio pallino di Leonardo che voleva portarlo già al Milan qualche anno fa.

Milan, Vlahovic nella lista di Maldini Commenta per primo Dusan Vlahovic è un profilo sul quale il Milan sta facendo delle valutazioni in vista della prossima estate. La Fiorentina ha proposto il rinnovo del contratto all'attaccante serbo ma le parti sono lontane.

Calciomercato Milan – Prende quota una candidatura per l’attacco | News Pianeta Milan Milan, blitz 3-2 a Firenze: viola battuti e Pioli tiene il passo scudetto Il Milan reagisce nel migliore dei modi all'esclusione dall'Europa League e alla sconfitta subita una settimana fa con il Napoli ed espugna il Franchi per 3-2. Una vittoria pesante ...

A lezione da Allegri: «Si torni ad essere insegnanti, specie nelle giovanili» La presenza e le parole di Massimiliano Allegri nella trasmissione di Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa, non sono passate inosservate. Tanti i temi toccati dal tecnico nato a Livorno ma calci ...

