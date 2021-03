Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: ufficiale il rinnovo (Di lunedì 22 marzo 2021) Un obiettivo di Calciomercato del Milan sembra essere sfumato dopo che il giocatore ha rinnovato con il proprio club Un obiettivo di Calciomercato del Milan sembra essere sfumato. Da lungo tempo i rossoneri seguivano Otavio, centrocampista offensivo in scadenza di contratto con il Porto. Maldini però sembra che dovrà puntare ad altri giocatori. Il brasiliano ha infatti ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Porto fino al 2025. Lo hanno comunicato i Dragoes sul loro sito. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Undidelsembra essereto dopo che il giocatore ha rinnovato con il proprio club Undidelsembra essereto. Da lungo tempo i rossoneri seguivano Otavio, centrocampista offensivo in scadenza di contratto con il Porto. Maldini però sembra che dovrà puntare ad altri giocatori. Il brasiliano ha infatti ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Porto fino al 2025. Lo hanno comunicato i Dragoes sul loro sito. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

