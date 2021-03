Calciomercato Juventus | è già rivoluzione | ne resteranno soltanto otto

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sicuramente non è facile vedere unain queste condizioni. I bianconeri praticamente per un decennio hanno abituato la propria tifoseria a vincere e soprattutto convincere. Nel giro di un anno, dall’essere una squadra che avrebbe potuto giocarsi le proprie carte per vincere la Champions League, ora l’obiettivo è il quarto posto in campionato. La prima stagione da allenatore di Andrea Pirlo non è stata memorabile e ormai da diverso tempo i dubbi sulla scelta della società di affidare la panchina ad una persona senza la minima esperienza sulla panchina ci sono eccome. Finora i risultati non hanno dato ragione ad Agnelli e Paratici. Nel giro di una settimana laè stata prima eliminata dalla Champions League dal Porto e poi, contro il Benevento, ha probabilmente perso quelle poche, pochissime possibilità di vincere lo scudetto. ...

Concorrenza dall'estero per Manuel Locatelli . La Juventus non è l'unico club a volere il centrocampista scuola Milan ora al Sassuolo : come scrive la Gazzetta dello Sport , anche il Borussia Dortmund vuole il classe '98. "Il Napoli? Gli manca ancora qualcosa, a parte le tensioni interne di cui si legge, ho sempre avuto dei dubbi sulla capacità realizzativa di questa squadra, non ha il cecchino davanti. Osimhen non mi ..."