Calciomercato | Ancelotti vuole Koulibaly Il Napoli fissa il prezzo

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOEMRCATO, INCREDIBILE ULTIM'ORA UN BIG AZZURRO VERSO LA CESSIONE, PRONTO A RAGGIUNGERE ANCELOTTI. ADL PRONTO A… - _SiGonfiaLaRete : #Ancelotti vuole #Koulibaly all'#Everton: la situazione - sscalcionapoli1 : Ospina vicino al rinnovo: Meret può raggiungere Ancelotti #calciomercato - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #FACup: Guardiola elimina Ancelotti, 2-0 City sul campo dell'Everton e semifinale contro il Southampton - sportli26181512 : FA Cup: Guardiola elimina Ancelotti, 2-0 City sul campo dell'Everton e semifinale contro il Southampton: Non solo P… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Ancelotti

GonfiaLaRete

Nella prima stagione all'ombra del Vesuvio, che fu anche la prima di, giocava divinamente perché il Napoli si muoveva ancora a memoria sugli schemi di Sarri . Nel secondo anno col tecnico ...Commenta per primo Il Napoli è vicino al rinnovo di Ospina , con Alex Meret che sembra sempre più lontano dal club partenopeo. Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'Everton dipensa all'ex Spal per i pali.Calciomercato, Ancelotti vuole Koulibaly all'Everton Dall'Inghilterra i colleghi di Football Inside, riportano la notizia di un forte interessamente da ...Dall'Inghilterra giungono indiscrezioni di mercato relative Kalidou Koulibaly, il difensore sarebbe in cima alla lista di Carlo Ancelotti per l'Everton.