**Calcio: Zaccheroni, 'Italia di Mancini? C'è aria pulita intorno, può fare bene all'Europeo'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Europeo? L'aria intorno alla nazionale di Mancini è più pulita che mai, c'è una fortissima leadership e quando ci sono queste componenti fai bene di sicuro, poi benissimo non si sa anche perché la Nazionale non la vediamo da molto tempo". Lo ha detto Alberto Zaccheroni ex ct del Giappone all'Adnkronos, sulle possibilità della Nazionale azzurra di Roberto Mancini ai prossimi Europei. "Prima chiunque giocasse lo faceva molto bene, pur cambiando gli interpreti, quindi si vede che all'interno c'è compattezza e i giocatori non vedono l'ora di andarci. C'è un grande entusiasmo, nessuno fa polemica nè dentro nè fuori, la qualità ce l'abbiamo e io sono fiducioso. Ci sono tutti i presupposti per fare benissimo", ha ...

