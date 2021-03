Calcio: Nesta saluta Frosinone, 'società e tifoseria straordinarie, grazie per opportunità' (Di lunedì 22 marzo 2021) Frosinone, 22 mar. -(Adnkronos) - "Saluto una società e una tifoseria straordinarie. Frosinone mi ha accolto fin dal primo momento. Ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo club. grazie al Presidente Stirpe per questa opportunità e grazie a tutti". Così su Twitter Alessandro Nesta dopo l'esonero dalla guida del Frosinone. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021), 22 mar. -(Adnkronos) - "Saluto unae unami ha accolto fin dal primo momento. Ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo club.al Presidente Stirpe per questaa tutti". Così su Twitter Alessandrodopo l'esonero dalla guida del

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B FROSINONE, ESONERATO ALESSANDRO NESTA DECISIONE PRESA DAL CLUB DOPO LO 0-3 CON IL LECCE ?… - TV7Benevento : Calcio: Nesta saluta Frosinone, 'società e tifoseria straordinarie, grazie per opportunità'... - zaidTotti4 : @Nesta @Frosinonecalcio Lei ama il calcio, Segretario alla Difesa. - bari_times : Stirpe: 'Nesta paga colpa non sue. Frosinone in ritiro' - ICainarca : @Nesta @Frosinonecalcio Il calcio che non c’è più ...e lo dico da interista ..! STIMA!???? -