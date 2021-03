Calcio | Mancini | ‘stiamo seguendo Zaniolo | lo valuteremo quanto rientrerà’

(Di lunedì 22 marzo 2021) Firenze, 22 mar. – (Adnkronos) – “Lo stiamoquando rientrerà in squadra. Un pensiero ce lo facciamo, ma allo stesso tempo non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto”. Lo dice il ct della Nazionale, Roberto, in merito al possibile ritorno in azzurro di Nicolòper l’Europeo dopo aver recuperato dall’infortunio al ginocchio. “È un ragazzo giovane che in futuro potrà giocare altre competizioni importanti”, aggiunge il ct in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A lui serve per fare esperienza perche' vuole fare l'allenatore: credo sia stata una scelta giusta " ha detto Robertoin conferenza stampa da Coverciano in vista del trittico di gare valide ...... il ct della Nazionale, Robertoha parlato del percorso che ricomincerà in questa sosta con ... bisogna pensare in modo positivo, sapendo che nelaccade anche questo. Se tutte le cose che ...Lo dice il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in merito al possibile ritorno in azzurro di Nicolò Zaniolo per l'Europeo dopo aver recuperato dall'infortunio al ginocchio. "È un ragazzo giovane che ...Questi alcuni dei passaggi della conferenza stampa odierna di Roberto Mancini, ct dell'Italia ... Rappresenta un giocatore molto importante per il calcio italiano. A lui serve per fare esperienza ...