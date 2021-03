Calcio: Ibrahimovic, 'mi piace progetto Milan, non è ancora il momento di ritirarmi' (Di lunedì 22 marzo 2021) Stoccolma, 22 mar. -(Adnkronos) - "Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. Mi piace il progetto che sta facendo il Milan in questo momento anche se non è la stessa squadra di dieci anni fa, quando compravano giocatori mondiali". Lo dice Zlatan Ibrahimovic in merito al suo futuro. "Non è ancora il momento di ritirarmi, gioco finché posso -aggiunge il 39enne svedese dal ritiro delle sua Nazionale-. Voglio continuare a fare ciò che amo, il Calcio è la mia passione". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Stoccolma, 22 mar. -(Adnkronos) - "Una giornata senza i giocatori delè come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. Miilche sta facendo ilin questoanche se non è la stessa squadra di dieci anni fa, quando compravano giocatori mondiali". Lo dice Zlatanin merito al suo futuro. "Non èildi, gioco finché posso -aggiunge il 39enne svedese dal ritiro delle sua Nazionale-. Voglio continuare a fare ciò che amo, ilè la mia passione".

