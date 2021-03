Calcio, Gravina: “Dopo la delusione del 2018 abbiamo lottato per il rilancio” (Di lunedì 22 marzo 2021) Dalla cocente delusione dovuta alla mancata qualificazioni ai Mondiali 2018 “abbiamo lottato strenuamente per abbattere e combattere quel momento di grande depressione, la disaffezione dei nostri tifosi verso la Nazionale. Lo abbiamo fatto con una strategia chiara e una progettualità mirata. Tutto questo doveva essere raccontato nel miglior modo possibile e grazie alla Rai e a questa sintonia è nato il progetto ‘Sogno azzurro'”. Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che in quel di Coverciano ha presentato la prima docuserie della storia sulla Nazionale, in onda a giugno sulla Rai. “abbiamo ristrutturato e rilanciato il Club Italia, abbiamo voluto raccontare una nuova storia puntando sui giovani e sull’entusiasmo che possono ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Dalla cocentedovuta alla mancata qualificazioni ai Mondialistrenuamente per abbattere e combattere quel momento di grande depressione, la disaffezione dei nostri tifosi verso la Nazionale. Lofatto con una strategia chiara e una progettualità mirata. Tutto questo doveva essere raccontato nel miglior modo possibile e grazie alla Rai e a questa sintonia è nato il progetto ‘Sogno azzurro'”. Sono queste le parole di Gabriele, presidente della FIGC, che in quel di Coverciano ha presentato la prima docuserie della storia sulla Nazionale, in onda a giugno sulla Rai. “ristrutturato e rilanciato il Club Italia,voluto raccontare una nuova storia puntando sui giovani e sull’entusiasmo che possono ...

