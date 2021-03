Calcio, Europei Under21: calendario partite Italia. Programma, orari e tv dei match con Rep. Ceca, Spagna e Slovenia (Di lunedì 22 marzo 2021) Prenderanno il via mercoledì 24 marzo gli Europei Under 21 che si terranno in Ungheria e in Slovenia, con la prima fase che si concluderà martedì 30 marzo. L’Italia esordirà nella sfida contro la Repubblica Ceca, un match assolutamente da non fallire per sperare di qualificarsi alla fase finale che si svolgerà dal 31 maggio al 6 giugno 2021, con le sfide ad eliminazione diretta. La squadra guidata dal CT Nicolato è stata inserita nel gruppo B e quindi si troverà di fronte, oltre alla nazionale Ceca, anche Spagna e Slovenia. Un raggruppamento non semplicissimo che però gli azzurri possono e devono superare per concedersi la fase finale. Ricordiamo che staccano il pass le prime due del raggruppamento. La seconda sfida degli azzurri è fissata per sabato ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Prenderanno il via mercoledì 24 marzo gliUnder 21 che si terranno in Ungheria e in, con la prima fase che si concluderà martedì 30 marzo. L’esordirà nella sfida contro la Repubblica, unassolutamente da non fallire per sperare di qualificarsi alla fase finale che si svolgerà dal 31 maggio al 6 giugno 2021, con le sfide ad eliminazione diretta. La squadra guidata dal CT Nicolato è stata inserita nel gruppo B e quindi si troverà di fronte, oltre alla nazionale, anche. Un raggruppamento non semplicissimo che però gli azzurri possono e devono superare per concedersi la fase finale. Ricordiamo che staccano il pass le prime due del raggruppamento. La seconda sfida degli azzurri è fissata per sabato ...

Advertising

Frank_83btc : @PotereaiSith @GliAutogol Ahimè molte banalità, frasi e discorsi sentiti e risentiti tante volte. Poi prima dice ch… - MegaleHellas : Nazionale delle Due Sicilie va agli Europei CONIFA: 'La nostra identità è eccezionale' - sportface2016 : #calcio #EuroU21, le parole del tecnico azzurro Paolo #Nicolato in vista delle prime sfide degli #Azzurrini - CarleBa83 : @AgostinoPastore La champions? Ma ne capisci qualcosa di calcio, o parli a sproposito? Se ti dico ingaggi/fatturato… - IlFlaco : Tra 7 giorni iniziano F1, Moto Gp, c'è la NBA ahhhh che bello. Per me davvero finisce qua col calcio. Ci sentiamo per gli Europei -