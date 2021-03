Cagliari contro il razzismo ci mette… la faccia: l’iniziativa del club sardo (Di lunedì 22 marzo 2021) "L’umanità ha un unico volto", questo lo slogan scelto per la campagna contro il razzismo. Il Cagliari ci mette la faccia in tutti i sensi per lottare fortemente contro ogni forma di discriminazione. Come si legge sul sito ufficiale del club sardo, in occasione della XVII settimana d'azione contro il razzismo (21-27 marzo), la società ha deciso di compiere un bel gesto.Cagliari contro il razzismo: l'iniziativacaption id="attachment 1111361" align="alignnone" width="1024" Cagliari (getty images)/captionSui canali social rossoblù sará pubblicata l'immagine con i volti della famiglia del Cagliari Calcio. Una rappresentanza della prima squadra - con Joao ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) "L’umanità ha un unico volto", questo lo slogan scelto per la campagnail. Ilci mette lain tutti i sensi per lottare fortementeogni forma di discriminazione. Come si legge sul sito ufficiale del, in occasione della XVII settimana d'azioneil(21-27 marzo), la società ha deciso di compiere un bel gesto.il: l'iniziativacaption id="attachment 1111361" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionSui canali social rossoblù sará pubblicata l'immagine con i volti della famiglia delCalcio. Una rappresentanza della prima squadra - con Joao ...

