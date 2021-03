Buongiorno dalla Borsa 22 marzo 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Tele) – Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dello 0,71%; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 12.866,99 punti. Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -2,07% e chiude la seduta a 29.174,2 punti. In forte ribasso Shenzhen, che mostra una discesa del 2,56% e archivia la seduta a 13.606 punti. Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,43%; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,45%; Parigi scende dello 0,90%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto telecomunicazioni con un calo di -4,77%. Andamento annoiato per Telecom Italia, che scambia in ribasso dello 0,98%. Si ...