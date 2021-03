Buon compleanno Marilisa Giora | Silvano Agosti | Serena Grandi…

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) …Franco Battiato, Osvaldo Napoli,Verdirosi, Corinne Clery, Alain Elkann, Alessandro Scanziani, Josè Manuel Durao Barroso, Domenico di Carlo, Jonella Ligresti, Gianni Infantino, Riccardo Gissi, Giuseppe Sculli, Francesco Lodi, Andrea Dovizioso… Oggi 23 marzo compiono gli anni:, manager; Giovanni Starita, politico; Lido Mazzoni, ex calciatore Pavia; Vito Bernardis, ex calciatore Livorno; Anna Fendi, imprenditrice, stilista; Franco Rubartelli, fotografo, regista;, regista, sceneggiatore, produttore, montatore, direttore fotografia, scrittore, poeta; Bruno Bulgarelli, tenore; Luciano Buzzacchera, ex calciatore Torino, Catania. Inoltre, festeggiano il: Osvaldo Napoli, politico; Franco Battiato, cantautore, compositore, regista; Gianfranco ...