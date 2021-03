Bundesliga, Xabi Alonso al Borussia Monchengladbach: prenderà il posto di Rose (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Borussia Monchengladbach guarda al futuro.Con l'addio ormai prossimo di Marco Rose, che a giugno siederà sulla panchina del Borussia Dortmund, il Borussia Monchengladbach ha già scelto chi siederà in panchina nella prossima stagione. Si tratta di Xabi Alonso, ex centrocampista che a lungo ha militato in Bundesliga, divenuto allenatore dopo l'addio al calcio giocato. A riportare la notizia è "Bild" secondo cui l'allenatore, attualmente legato alla Real Sociedad B, già a partire dalla prossima stagione tornerà nel suo ex club ma sotto altre vesti. Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilguarda al futuro.Con l'addio ormai prossimo di Marco, che a giugno siederà sulla panchina delDortmund, ilha già scelto chi siederà in panchina nella prossima stagione. Si tratta di, ex centrocampista che a lungo ha militato in, divenuto allenatore dopo l'addio al calcio giocato. A riportare la notizia è "Bild" secondo cui l'allenatore, attualmente legato alla Real Sociedad B, già a partire dalla prossima stagione tornerà nel suo ex club ma sotto altre vesti.

