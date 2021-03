Bulgaria-Italia, Qualificazioni Mondiali 2022: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 22 marzo 2021) Bulgaria-Italia, Qualificazioni Mondiali 2022: la prima trasferta del percorso iridato degli azzurri si terrà a Sofia, al Vasil Levski Stadium di Sofia. Come ci arriverà la squadra di Mancini? Molto dipenderà dall’esordio nel Gruppo C, che vedrà la selezione tricolore fronteggiare il 25 marzo, tre giorni prima della sfida contro i bulgari, l’Irlanda del Nord (in casa); di certo per Bonucci e compagni anche questo dovrebbe essere un impegno – sulla carta – abbordabile. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Bulgaria-Italia, sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021): la prima trasferta del percorso iridato degli azzurri si terrà a Sofia, al Vasil Levski Stadium di Sofia. Come ci arriverà la squadra di Mancini? Molto dipenderà dall’esordio nel Gruppo C, che vedrà la selezione tricolore fronteggiare il 25 marzo, tre giorni prima della sfida contro i bulgari, l’Irlanda del Nord (in casa); di certo per Bonucci e compagni anche questo dovrebbe essere un impegno – sulla carta – abbordabile. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio di, sfida valida per leai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in ...

