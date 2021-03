Bucchioni | ”Ritengo che il Napoli sia più avanti della Juventus”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 22 marzo 2021): “, se consideriamo quello che ha fatto Gattuso nel corso di questa stagione è positivo Enzo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kisssul, su Gattuso e sulla. Queste le sue parole: “Se consideriamo quello che ha fatto Gattuso nel corso di questa stagione è positivo. Ha avuto anche un problema agli occhi e non è stato benissimo. Lui non ha mai chiesto giustificazioni ma solo comprensione. Ilè ancora in corsa per la Champions League, nonostante tutto. La stagione è più che positiva. La storia comunque sembra scritta. Aspettiamo il 7 aprile. La partita con lasarà importantissima. In questo momento ...