BTP Short Term | prima emissione nell’asta del 25 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto cheprevista per il 252021 (con regolamento il 30), insieme al BTP€i (indicizzato all’inflazione, verrà emesso il primo BTP, il nuovo titolo che subentra al CTZ. “Questa nuova tipologia di titoli, in tutto uguali ai BTP nominali, potrà avere una scadenza compresa tra i 18 ed i 30 mesi e andrà a sostituire interamente i collocamenti dei CTZ, che da questa asta in poi si intendono sospesi. Pertanto, i nuovi titoli del segmento BTP, nonché le riaperture degli stessi, verranno sempre proposti insieme ai BTP€i nellagiornata d’asta del ciclo delle aste di fine mese”, si legge in una nota. L’obiettivo è rendere maggiormente efficiente e ...

