Brooklyn Beckham | fotografo e protagonista della nuova campagna di Pepe Jeans London

(Di lunedì 22 marzo 2021) È l'acqua l'ingrediente principe di Wiser Future, la nuova campagna di Pepe Jeans London. Affidata alla vena creativa di Brooklyn Beckham, il giovane fotografo è autore e insieme protagonista degli autoscatti effettuati sullo sfondo dell'oceano creati con suggestivi giochi di specchi. A impreziosire la narrazione, un video, realizzato da Zhamak Fullad.