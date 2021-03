Brivido | George Romero ha quasi vomitato dopo aver visto la prima versione dell' horror

(Di lunedì 22 marzo 2021) Quando l'iconaStephen King ha mostrato la suaregia, il mitico, aA.lo hafatto vomitare. Quando l'iconaStephen King ha mostrato all'amicoA.la sua(e ultima) regia, il mitico, lo hafatto vomitare. Per chi non lo conoscesse,è diventato un cult proprio per la sua bruttezza. Il primo e ultimo esperimento da regista di Stephen King, che comprendeva nel cast Emilio Estevez, raccontava una improvvisa ribellionee macchine contro gli umani con conseguente spargimento di sangue. Sfortunatamente, come ammetterà lo ...

Quando l'icona dell'horror Stephen King ha mostrato la sua prima regia, il mitico Brivido, a George A. Romero lo ha quasi fatto vomitare. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 22/03/2021 Quando l'icona ...