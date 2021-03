Brexit | esportazioni alimentari Gb verso l' Ue crollate 75 | 5% in gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Londra, 22 mar. (Adnkronos/Dpa) - Lebritanniche di cibo e bevandel'Unione Europea sonodel 75,5% nel mese di, il primo dopo l'uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo. I dati dell'associazione britannica Food and Drink Federation mostrano una perdita di 750 milioni di sterline rispetto allo stesso mese del 2020. Lesono particolarmente calatel'Italia, l'Irlanda e la Germania, con un crollo dell'oltre 80%. Fra i prodotti più colpiti vi sono salmone, carne di manzo e maiale, mangime per animali e formaggio. Secondo la Federazione, parte del calo è dovuta ai problemi della pandemia, la burocrazia del nuovo regime doganale e allo stock di prodotti britannici da parte degli importatori in vista delle difficoltà della ...