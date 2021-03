(Di lunedì 22 marzo 2021) Londra, 22 mar. (Adnkronos/Dpa) – Lebritanniche di cibo e bevandel’Unione Europea sonodel 75,5% nel mese di, il primo dopo l’uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo. I dati dell’associazione britannica Food and Drink Federation mostrano una perdita di 750 milioni di sterline rispetto allo stesso mese del 2020. Lesono particolarmente calatel’Italia, l’Irlanda e la Germania, con un crollo dell’oltre 80%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Brexit: esportazioni alimentari Gb verso l'Ue crollate 75,5% in gennaio... - Franckie661 : RT @davide_tentori: Le #esportazioni del #RegnoUnito verso l'#UE sono crollate a gennaio. Siamo sicuri che sia solo colpa di #Brexit? La mi… - ispionline : RT @davide_tentori: Le #esportazioni del #RegnoUnito verso l'#UE sono crollate a gennaio. Siamo sicuri che sia solo colpa di #Brexit? La mi… - LucaFilippi5 : RT @RenatoMaiaron: A gennaio, dopo Brexit, le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione Europea sono diminuite del 41 per cento rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit esportazioni

La Sicilia

Effetto vaccino: la sterlina sale sull'ottimismo per l'economia britannica e quasi azzera laRischio blocco delleUE Tuttavia, questa procedura si deve al fatto che i britannici ...Doponel mese di gennaio, ledel Regno Unito verso l'UE sono crollate di oltre il 40% mentre le importazioni dal continente sono diminuite solo del 21,6%. Nuovi dati diffusi dall' ...Le esportazioni sono particolarmente calate verso l'Italia ... allo stock di prodotti britannici da parte degli importatori in vista delle difficoltà della Brexit. Nello stesso mese di gennaio, il ...Somministrate 1,6 milioni di dosi in due giorni nel Regno Unito. Le possibili ritorsioni dell'Unione Europea colpirebbero i britannici, ma senza favore noi continentali.