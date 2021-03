Brasile, troppi morti per Covid: il Cruzeiro in campo con maglia pro vaccino (Di lunedì 22 marzo 2021) I giocatori del Cruzeiro sono scesi in campo con una particolare maglia da gara nella sfida contro l’America FC disputata nella notte. Il club brasiliano ha scelto di far indossare una divisa speciale ai suoi tesserati per sensibilizzare la popolazione brasiliana sull’importanza dei vaccini contro il coronavirus.Si tratta di una vera e propria campagna per mandare un messaggio fondamentale visto l'andamento della pandemia nel Paese. I 22.000 decessi segnalati a Minas Gerais, provincia che caratterizza Cruzeiro appunto, hanno rappresentato un campanello d’allarme che ha spinto anche il mondo del calcio a voler dire la sua. La società professionistica ha dunque agito per il bene della collettività. I calciatori daranno l'esempio al popolo brasiliano, esausto per l’impatto devastante del Covid.Per la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) I giocatori delsono scesi incon una particolareda gara nella sfida contro l’America FC disputata nella notte. Il club brasiliano ha scelto di far indossare una divisa speciale ai suoi tesserati per sensibilizzare la popolazione brasiliana sull’importanza dei vaccini contro il coronavirus.Si tratta di una vera e propria campagna per mandare un messaggio fondamentale visto l'andamento della pandemia nel Paese. I 22.000 decessi segnalati a Minas Gerais, provincia che caratterizzaappunto, hanno rappresentato un campanello d’allarme che ha spinto anche il mondo del calcio a voler dire la sua. La società professionistica ha dunque agito per il bene della collettività. I calciatori daranno l'esempio al popolo brasiliano, esausto per l’impatto devastante del.Per la ...

Advertising

ItaSportPress : Brasile, troppi morti per Covid: il Cruzeiro in campo con maglia pro vaccino - - orasonostanca : LA D’URSO SI VUOLE PRENDERE IL BRASILE, STASERA TRATTA TROPPO BENE DAYANE, SFERE TROPPI SOFT?? #mellos #prelemi #prelemello #dayanemello - Casapla2 : RT @amnestyitalia: Marielle Franco era una difensora dei diritti umani uccisa in Brasile per il suo attivismo. A distanza di 3 anni, non ha… - matriarche73 : RT @amnestyitalia: Marielle Franco era una difensora dei diritti umani uccisa in Brasile per il suo attivismo. A distanza di 3 anni, non ha… - AmnestyPerugia : RT @amnestyitalia: Marielle Franco era una difensora dei diritti umani uccisa in Brasile per il suo attivismo. A distanza di 3 anni, non ha… -