Brasile, record morti per Covid-19 e numeri da brivido: Cruzeiro in campo con maglia pro vaccino (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Covid-19 non dà tregua al Brasile.Solo 5 giorni fa, il Brasile ha registrato un ennesimo record giornaliero di morti provocati dal Coronavirus, ed inoltre superato la soglia degli 11,6 milioni di casi di contagio accertati. Dei dati preoccupanti in virtù dei quali, il campionato 'estadual' di Minas Gerais, come quello paulista, si fermerà dopo le partite di questo fine settimana.La situazione che si registra ad oggi in Brasile, anche a causa delle varianti, è tra le più gravi in assoluto. Tanto che la squadra fondata dalla colonia italiana di Belo Horizonte, il Cruzeiro, in occasione della sfida contro l'America scenderà in campo con una maglia dal sapore particolare. La casacca indossata dai giocatori, sulla schiena, avrà infatti ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Il-19 non dà tregua al.Solo 5 giorni fa, ilha registrato un ennesimogiornaliero diprovocati dal Coronavirus, ed inoltre superato la soglia degli 11,6 milioni di casi di contagio accertati. Dei dati preoccupanti in virtù dei quali, il campionato 'estadual' di Minas Gerais, come quello paulista, si fermerà dopo le partite di questo fine settimana.La situazione che si registra ad oggi in, anche a causa delle varianti, è tra le più gravi in assoluto. Tanto che la squadra fondata dalla colonia italiana di Belo Horizonte, il, in occasione della sfida contro l'America scenderà incon unadal sapore particolare. La casacca indossata dai giocatori, sulla schiena, avrà infatti ...

